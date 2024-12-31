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Хабиб Нурмагомедов назвал идеального соперника для Александра Пантожи

Хабиб Нурмагомедов назвал идеального соперника для Александра Пантожи
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Легендарный непобеждённый боец UFC и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо является единственным оптимальным соперником для действующего чемпиона наилегчайшего дивизиона Александра Пантожи.

«У Пантожи нет другого выбора. Никакого боя для него больше не существует. Я думаю, если в UFC хотят какого-то большого боя в этой весовой категории, то они должны устроить этот: Сехудо против Пантожи», — приводит слова Нурмагомедова издание MMAJunkie.

Напомним, Пантожа в начале декабря 2024 года провёл успешную третью защиту своего пояса, победив удушающим приёмом во втором раунде Кая Асакуру.

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