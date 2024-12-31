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Звезда WWE написал необычное письмо Санта-Клаусу

Звезда WWE написал необычное письмо Санта-Клаусу
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36-летний австралийский рестлер, выступающий в популярном промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), Бронсон Рид написал необычное письмо Санта-Клаусу.

«Дорогой Санта! Понимаю, что нахожусь в твоём списке плохишей. И буду честен — это не изменится. Но всё равно хочу стать твоим любимчиком среди всех хулиганов. В это Рождество у меня травма, но я знаю, что хочу получить к следующему Рождеству!

Если ты не сможешь это мне подарить, то я добьюсь этого сам (Бронсон прикрепил фотографию двух титулов промоушена. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Рид в социальной сети Х (ранее Twitter).

В данный момент у Рида тяжёлая травма ноги, которую он получил на шоу Survivor Series: War Games.

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