Звезда WWE написал необычное письмо Санта-Клаусу

36-летний австралийский рестлер, выступающий в популярном промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), Бронсон Рид написал необычное письмо Санта-Клаусу.

«Дорогой Санта! Понимаю, что нахожусь в твоём списке плохишей. И буду честен — это не изменится. Но всё равно хочу стать твоим любимчиком среди всех хулиганов. В это Рождество у меня травма, но я знаю, что хочу получить к следующему Рождеству!

Если ты не сможешь это мне подарить, то я добьюсь этого сам (Бронсон прикрепил фотографию двух титулов промоушена. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Рид в социальной сети Х (ранее Twitter).

В данный момент у Рида тяжёлая травма ноги, которую он получил на шоу Survivor Series: War Games.