Раунтри — о поединке с Перейрой: был счастлив даже во время нокаута

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Халил Раунтри рассказал о своих впечатлениях от поединка с действующим чемпионом Алексом Перейрой.

«Было немного сюрреалистично стоять перед Алексом, особенно во время стердауна. Но я с самого начала просил об этом бое. Я всегда знал, что хочу подраться с ним, поэтому, когда я был там, это было скорее похоже на «Есть же, да, наконец–то я здесь!» Это было нечто большее, это то, чего я хотел, это тот момент, который я всегда представлял.

Он большая звезда, Алекс силён, в нём есть всё самое лучшее и непобедимое, но на самом деле это не слишком меня смутило. Я был счастлив и хорошо подготовлен. Единственное, что я действительно помню, — это то, что я был просто счастлив. Даже в тот момент, когда я был нокаутирован в четвёртом раунде. Я просто чувствовал себя таким счастливым на протяжении всего боя. Мне казалось, что я был там, где должен был быть. Просто понимал, что моё место там. Это было действительно похоже на жизнь во сне, и в те моменты не было ничего, кроме счастья и волнения», — приводит слова Раунтри издание MMAJunkie.

Напомним, поединок между Перейрой и Раунтри, который состоялся на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США), завершился победой бразильского бойца нокаутом в четвёртом раунде.