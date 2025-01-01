Хабиб привлёк Белала Мухаммада к тренировкам Махачева и Умара Нурмагомедова

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад, по всей видимости, присоединился к тренировочному лагерю действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева и претендента на титул UFC в легчайшем дивизионе Умара Нурмагомедова.

Тренировочный лагерь дагестанцев возглавляет легендарный непобеждённый боец UFC и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов. Именно он опубликовал видео с совместной тренировки Мухаммада, Махачева и Нурмагомедова.

«Всё идёт своим чередом», — написал Хабиб в социальных сетях.

Нурмагомедов готовится провести своё следующее выступление 18 января в Лос-Анджелесе (США), где оспорит титул UFC в легчайшем весе в поединке с Мерабом Двалишвили. Махачев проведёт очередную защиту титула в рамках того же турнира UFC 311, который возглавит реваншем против Армана Царукяна.