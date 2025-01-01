Али Абдель-Азиз: думаю, Махачев может победить даже Алекса Перейру в полутяжёлом весе

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, комплиментарно высказался об уровне своего клиента на фоне других бойцов организации.

«Не думаю, что в какой-то категории от лёгкой до средней есть боец, способный победить Ислама Махачева. В 155, 170 и 185 фунтах он может выиграть у любого. Ислам показывает невероятный прогресс. Думаю, Махачев победил бы даже Алекса Перейру в полутяжёлом весе. Клянусь богом. Ислам просто повалит Алекса и выиграет приёмом. Алекс может нокаутировать любого соперника одним ударом, но Махачев слишком хорош. Если сравнивать разные навыки, то Махачев будет иметь преимущество. Он один из самых универсальных бойцов в истории. Даже Деметриус Джонсон вряд ли может с ним сравниться», — приводит слова Али Абдель-Азиза MMA Junkie.