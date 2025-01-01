«Мы будем творить историю». Арман Царукян продемонстрировал свою физическую форму

Претендент на пояс чемпиона UFC в лёгком весе армянин Арман Царукян в социальных сетях поздравил подписчиков с Новым 2025 годом и опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

«Мы будем творить историю.

Поздравляю с Новым годом всех моих замечательных подписчиков! Желаю вам, чтобы этот год был наполнен любовью, весельем и новыми возможностями», — подписал фотографию Царукян.

Напомним, следующий бой Арман Царукян проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева. Встреча состоится 18 января на турнире UFC 311.