Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Махачева назвал бойца из UFC 311, который сможет побить рекорд Хабиба

Менеджер Махачева назвал бойца из UFC 311, который сможет побить рекорд Хабиба
Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, заявил, что из всех участников UFC 311 только претендент на титул UFC в легчайшем дивизионе Умар Нурмагомедов сможет побить рекорд члена славы UFC, своего брата Хабиба Нурмагомедова по количеству побед (29-0).

«Умар Нурмагомедов — единственный парень, участвующий UFC 311, который сможет побить рекорд 29-0 Хабиба Нурмагомедова», — приводит слова Абдель-Азиза журналист USA Today Mike Bohn.

Напомним, сейчас Нурмагомедов готовится провести своё следующее выступление 18 января в Лос-Анджелесе (США), где оспорит титул UFC в легчайшем весе в поединке с Мерабом Двалишвили.

Материалы по теме
Видео
Хабиб привлёк Белала Мухаммада к тренировкам Махачева и Умара Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android