Менеджер Махачева назвал бойца из UFC 311, который сможет побить рекорд Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, заявил, что из всех участников UFC 311 только претендент на титул UFC в легчайшем дивизионе Умар Нурмагомедов сможет побить рекорд члена славы UFC, своего брата Хабиба Нурмагомедова по количеству побед (29-0).

«Умар Нурмагомедов — единственный парень, участвующий UFC 311, который сможет побить рекорд 29-0 Хабиба Нурмагомедова», — приводит слова Абдель-Азиза журналист USA Today Mike Bohn.

Напомним, сейчас Нурмагомедов готовится провести своё следующее выступление 18 января в Лос-Анджелесе (США), где оспорит титул UFC в легчайшем весе в поединке с Мерабом Двалишвили.