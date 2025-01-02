Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Армен Петросян узнал ближайшую дату и следующего соперника в UFC

Инсайдер: Армен Петросян узнал ближайшую дату и следующего соперника в UFC
Комментарии

Армянский боец UFC Армен Петросян (8-4), выступающий в среднем весе (до 84 кг), проведёт поединок на турнире организации UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Петросяна станет бразилец Брунно Феррейра (11-2).

Армену Петросяну 34 года. Армянин выступает в UFC с 2022 года. В настоящий момент он идёт на серии из двух поражений. В феврале на UFC Fight Night 236 Петросян уступил удушающим приёмом бразильцу Рудольфо Вийере, а на UFC 308 в октябре проиграл нокаутом россиянину Шарабутдину Магомедову.

Для 32-летнего Феррейры поединок с Петросяном станет шестым в UFC, на его счету три победы и два поражения.

Материалы по теме
Шара Буллет намерен провести три боя в UFC в 2025 году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android