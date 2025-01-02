Инсайдер: Армен Петросян узнал ближайшую дату и следующего соперника в UFC

Армянский боец UFC Армен Петросян (8-4), выступающий в среднем весе (до 84 кг), проведёт поединок на турнире организации UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Петросяна станет бразилец Брунно Феррейра (11-2).

Армену Петросяну 34 года. Армянин выступает в UFC с 2022 года. В настоящий момент он идёт на серии из двух поражений. В феврале на UFC Fight Night 236 Петросян уступил удушающим приёмом бразильцу Рудольфо Вийере, а на UFC 308 в октябре проиграл нокаутом россиянину Шарабутдину Магомедову.

Для 32-летнего Феррейры поединок с Петросяном станет шестым в UFC, на его счету три победы и два поражения.