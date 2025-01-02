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Усик стал лучшим боксёром 2024 года по версии BoxingScene, обойдя двух россиян

Усик стал лучшим боксёром 2024 года по версии BoxingScene, обойдя двух россиян
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Издание BoxingScene подвело итоги 2024 года в профессиональном боксе и, в частности, назвало лучшего боксёра.

Им был признан объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (23-0, 14 KO). В мае украинец стал первым абсолютным чемпионом в своём дивизионе с 1999 года, победив британца Тайсона Фьюри. В декабре спортсмены провели реванш, и победу вновь одержал Усик.

Также в число номинантов вошли: Артур Бетербиев (Россия), Бахрам Муртазалиев (Россия), Джесси Родригес (США), Даниэль Дюбуа (Великобритания), Наоя Иноуэ (Япония), Хильберто Рамирес (Мексика), Оскар Коллазо (Пуэрто-Рико), Дзюнто Накатани (Япония) и Ник Болл (Великобритания).

Усик часто дрался с россиянами. И далеко не всегда удачно:

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