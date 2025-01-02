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Умар Нурмагомедов: не удивлюсь, если Двалишвили снимется с боя на UFC 311

Умар Нурмагомедов: не удивлюсь, если Двалишвили снимется с боя на UFC 311
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов признался, что не исключает срыв поединка с действующим чемпионом дивизиона грузином Мерабом Двалишвили.

«Может ли Двалишвили сняться с поединка? Я не буду удивлен. И никто не будет. Я видел комментарии в социальных сетях, говорят, что он ещё не снимался с боёв. Надеюсь, он этого не сделает, и бой состоится», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе UFC.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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