Умар Нурмагомедов: не удивлюсь, если Двалишвили снимется с боя на UFC 311

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов признался, что не исключает срыв поединка с действующим чемпионом дивизиона грузином Мерабом Двалишвили.

«Может ли Двалишвили сняться с поединка? Я не буду удивлен. И никто не будет. Я видел комментарии в социальных сетях, говорят, что он ещё не снимался с боёв. Надеюсь, он этого не сделает, и бой состоится», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе UFC.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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Мераб Двалишвили вступил в перепалку с фанатами на турнире UFC: