Умар Нурмагомедов: Пётр Ян и Шон О’Мэлли — лёгкие деньги для Двалишвили

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов считает, что топовые бойцы его дивизиона, россиянин Петр Ян и американец Шон О’Мэлли, не могут составить конкуренцию действующему чемпиону грузину Мерабу Двалишвили.

«Мераб хотел бы подраться с парнем, которого сможет побить. Это не означает, что я размажу его, но он знает, что побьёт других парней.

Со мной будет тяжело. Он пытается удержаться в статусе чемпиона и поэтому хочет драться с О’Мэлли, Петром Яном, ведь эти парни — лёгкие деньги. Но не я. Со мной он должен зайти в глубокие воды. Вечер будет долгим», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе UFC.