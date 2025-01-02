Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Казахстанец Алмабаев выступит 2 марта на турнире UFC, соперник — из топ-10

Казахстанец Алмабаев выступит 2 марта на турнире UFC, соперник — из топ-10
Комментарии

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (21-2), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), проведёт поединок на турнире организации, который состоится 2 марта в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил менеджмент спортсмена.

Соперником Алмабаева, занимающего восьмую строчку рейтинга, станет девятый номер американец Стив Эрцег (12-3).

Асу Алмабаеву 30 лет. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения.

Ранее тренер Махачева оценил шансы Белала Мухаммада в бою с Рахмоновым.

Материалы по теме
Тренер Махачева оценил шансы Белала Мухаммада в бою с Рахмоновым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android