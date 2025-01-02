Казахстанец Алмабаев выступит 2 марта на турнире UFC, соперник — из топ-10

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (21-2), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), проведёт поединок на турнире организации, который состоится 2 марта в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил менеджмент спортсмена.

Соперником Алмабаева, занимающего восьмую строчку рейтинга, станет девятый номер американец Стив Эрцег (12-3).

Асу Алмабаеву 30 лет. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения.

Ранее тренер Махачева оценил шансы Белала Мухаммада в бою с Рахмоновым.