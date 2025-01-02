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Соннен — о поединке Логана Пола и Макгрегора: ни одно слово не соответствует реальности

Соннен — о поединке Логана Пола и Макгрегора: ни одно слово не соответствует реальности
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Известный ветеран UFC, а также аналитик Чейл Соннен высказался по поводу боксёрского поединка легендарного бойца и первого двойного чемпиона промоушена Конора Макгрегора с рестлером известной реслинг-федерации WWE Логаном Полом.

«Есть очень известный бывший чемпион, звезда смешанных единоборств, его зовут Конор Макгрегор. Он утверждает, что собирается получить $ 250 млн за то, чтобы побоксировать с Логаном Полом в Индии для инвестора-миллиардера, который хочет привлечь внимание к Индии и развитию туризма.

И всё, что я знаю по этому поводу, — ни одно слово здесь не соответствует реальности. Вы должны понять, что Конор не будет боксировать с Логаном. В Индии нет ни одного миллиардера, который хотел бы привлечь людей и изменить сферу туризма. Это предпринимается исключительно правительством, и правительство делало подобное в одном месте, которое находится на Ближнем Востоке.

И, в-третьих, не существует чека на $ 250 млн долларов, так что Конор в некотором роде попал в список дерьмовых шуток. Он шутит. Вы не должны верить, что всё это правда», — приводит слова Соннена издание MMAJunkie.

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