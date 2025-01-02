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Менеджер Махачева: Умар Нурмагомедов может побить рекорд Хабиба Нурмагомедова

Менеджер Махачева: Умар Нурмагомедов может побить рекорд Хабиба Нурмагомедова
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, считает, что Умар Нурмагомедов способен превзойти результат своего брата Хабиба Нурмагомедова и также закончить карьеру непобеждённым.

«Я не сомневаюсь, что Умар станет чемпионом в весе до 61 кг, и верю, что Умар будет чемпионом ещё очень длительное время. Умар — единственный парень, который действительно способен побить рекорд Хабиба. Он может завершить карьеру непобеждённым, 29-0, 30-0. Конечно, у него сложный соперник в виде Двалишвили, но я считаю, что Умар — лучше во всём», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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