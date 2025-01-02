Абдель-Азиз: Умару Нурмагомедову в декабре предлагали три поединка, и он согласился на все

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, порассуждал, почему Умар Нурмагомедов получил титульный бой с Мерабом Двалишвили.

«Умар — один из лучших бойцов, которых я когда-либо видел. Он хорош абсолютно во всём, Умар такой скромный и такой милый. Ему предложили Мераба в «Мэдисон Сквер Гарден», и он согласился. Ему подали эту возможность в декабре, и он сразу же ответил.

До этого у него спросили насчёт поединка 14 декабря с Сонгом Ядонгом, он согласился. Ему позже предложили бой в январе с Ядонгом, и Умар был готов. После этого из UFC пришли и сказали: «Мераб, 18 января», и Умар сразу же дал своё разрешение. Он всем и всегда говорил «да». Умар был готов драться в рейтинговом бою и не в рейтинговом. Он просто хочет выйти в октагон», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).