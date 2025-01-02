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Скончался 26-летний боец ММА

Скончался 26-летний боец ММА
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1 января 2025 года в возрасте 26 лет скончался новозеландский боец смешанных единоборств (ММА) Хакарайя Уилсон.

По информации издания Daily Mail, тело Уилсона было обнаружено в его родной стране в городе Гисборн, куда спортсмен отправился на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines. Полиция возбудила уголовное дело в отношении смерти бойца.

Последний бой новозеландец провёл 27 октября 2024 года на турнире Canggu Fight Night 32 на Бали. Соперником Хакарайи стал филиппинский атлет Марк Алькоб. Уилсон одержал победу техническим нокаутом, записав на свой счёт третью победу в карьере. Всего он принял участие в четырёх поединках, потерпев одно поражение.

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