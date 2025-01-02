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Менеджер Махачева не согласился со словами Уайта о величественности Джона Джонса

Менеджер Махачева не согласился со словами Уайта о величественности Джона Джонса
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, не согласился со словами генерального директора UFC Даны Уайта о том, что Джон Джонс является величайшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«Ислам прикончил семерых из восьми последних соперников. Калибр этих бойцов не такой, которых победил Джон Джонс, и это не неуважение к нему. Он потрясающий, но Джон победил Сириля Гана, который не умеет бороться, и Стипе Миочича, которого уже можно считать дедушкой.

Ислам крушит людям лица и заставляем их выглядеть так, будто им там не место. 18 января мы увидим ещё один бой Махачева, думаю, он сделает так, что это будет выглядеть просто», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

18 января Махачев проведёт бой с Арманом Царукяном на UFC 311.

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