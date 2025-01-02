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Умар Нурмагомедов не верит, что Двалишвили сможет его победить

Умар Нурмагомедов не верит, что Двалишвили сможет его победить
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов заявил, что не допускает возможности проиграть действующему чемпиону дивизиона грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Понимаю, что Мераб не хочет, чтобы этот бой был рискованным. Конечно, он может победить меня, это реально, но такое меня не сломает. Я останусь тем же. Каждый может и проиграть, и выиграть. Мы не говорим о том, что произойдёт в бою. Если говорить о страхе, думаю, он просто не хочет рисковать.

Мераб не сможет меня побить, я не представляю, как он победит меня. Он не может меня схватить. Окей, возможно, он уронит меня один раз, но нужно ещё удержать. А он не сможет. Да, у него есть ударка. Но я не безумец, и всё не будет так, как раньше. Я тоже смогу бороться, не стоит забывать», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

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Комментарии
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