Умар Нурмагомедов не верит, что Двалишвили сможет его победить

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов заявил, что не допускает возможности проиграть действующему чемпиону дивизиона грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.

«Понимаю, что Мераб не хочет, чтобы этот бой был рискованным. Конечно, он может победить меня, это реально, но такое меня не сломает. Я останусь тем же. Каждый может и проиграть, и выиграть. Мы не говорим о том, что произойдёт в бою. Если говорить о страхе, думаю, он просто не хочет рисковать.

Мераб не сможет меня побить, я не представляю, как он победит меня. Он не может меня схватить. Окей, возможно, он уронит меня один раз, но нужно ещё удержать. А он не сможет. Да, у него есть ударка. Но я не безумец, и всё не будет так, как раньше. Я тоже смогу бороться, не стоит забывать», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.