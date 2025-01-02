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Камил Гаджиев назвал бойца, достойного звания спортсмен года

Камил Гаджиев назвал бойца, достойного звания спортсмен года
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Популярный российский промоутер Камил Гаджиев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал архивное фото с бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко. В 2016 году Шлеменко был признан спортсменом года по версии журнала GQ. По мнению Гаджиева, Александр заслуживает этого звания и сейчас.

«Интересное фото из архива. Прошло лет восемь, кажется, а Александр Шлеменко всё ещё становится «Человеком года», теперь уже по моей версии. Не знаю, за что GQ давал тогда, а я сейчас даю не только за отличный спортивный результат в 2024 году (одна победа над Анатолием Токовым), но и за тот движ, который Саня создавал в индустрии, ведь главное в ней — не оставлять людей равнодушными», — написал Гаджиев.

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