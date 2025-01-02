Абдель-Азиз: Двалишвили подтолкнули к бою с Умаром Нурмагомедовым, он не хотел

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили. Он состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Очевидно, Мераб не хотел этого боя. Кажется, Мераб просто думает: «Все давят на меня». UFC давит на него, СМИ давят на него, фанаты давят на него. Но он мужчина. Иногда нужно защищать свою территорию. Его территория – это его титул. Его подтолкнули к этому бою, он его не хотел. На самом деле Мераб – очень серьёзный соперник. Очень серьёзный. Это будет крайне тяжёлый бой. Но я верю, что Умар победит», — сказал Абдель-Азиз на канале MMA Junkie в YouTube.

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