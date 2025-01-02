Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-промоутер Владимира Кличко назвал условие для возобновления карьеры украинца

Экс-промоутер Владимира Кличко назвал условие для возобновления карьеры украинца
Аудио-версия:
Комментарии

Том Леффлер, бывший промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко, ответил на вопрос по поводу потенциального возвращения в ринг украинца. По мнению Леффлера, Кличко сейчас не интересуют деньги, но ради титульного боя он мог бы возобновить карьеру.

«Владимир находится в потрясающей форме. Похоже, он может выйти в ринг в любой момент. Всё зависит только от него. Что могло бы заставить его принять решение вернуться? Я знаю, что, если бы он вернулся, он бы предпочёл драться за титул, потому что ему не нужны деньги. Он не вернётся только для того, чтобы начать драться с другими соперниками из дивизиона. Уверен, он хотел бы провести содержательный бой. Не могу говорить за него. Но если бы кто-то и мог вернуться и драться на элитном уровне в таком возрасте, то это был бы Владимир.

Турки Аль аш-Шейх организует бои, которые многие считали невозможными. Так что я не удивлюсь, если произойдёт что-то подобное. Но, опять же, решение будет полностью зависеть от Владимира. Посмотрим, как в итоге всё сложится», — приводит слова Леффлера BoxingScene.

Материалы по теме
Ещё один ветеран заскучал на пенсии. Зачем Кличко снова собрался на ринг
Ещё один ветеран заскучал на пенсии. Зачем Кличко снова собрался на ринг

Семь великих боксёров, которые начинали с любителей:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android