Экс-промоутер Владимира Кличко назвал условие для возобновления карьеры украинца

Том Леффлер, бывший промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко, ответил на вопрос по поводу потенциального возвращения в ринг украинца. По мнению Леффлера, Кличко сейчас не интересуют деньги, но ради титульного боя он мог бы возобновить карьеру.

«Владимир находится в потрясающей форме. Похоже, он может выйти в ринг в любой момент. Всё зависит только от него. Что могло бы заставить его принять решение вернуться? Я знаю, что, если бы он вернулся, он бы предпочёл драться за титул, потому что ему не нужны деньги. Он не вернётся только для того, чтобы начать драться с другими соперниками из дивизиона. Уверен, он хотел бы провести содержательный бой. Не могу говорить за него. Но если бы кто-то и мог вернуться и драться на элитном уровне в таком возрасте, то это был бы Владимир.

Турки Аль аш-Шейх организует бои, которые многие считали невозможными. Так что я не удивлюсь, если произойдёт что-то подобное. Но, опять же, решение будет полностью зависеть от Владимира. Посмотрим, как в итоге всё сложится», — приводит слова Леффлера BoxingScene.

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