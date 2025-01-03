Умар Нурмагомедов назвал свой самый тяжёлый бой в карьере

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов поделился мнением о своём самом сложном поединке на данный момент. 19 января на UFC 311 в Умар сразится с грузином Мерабом Двалишвили.

«Будет дерзостью, если я скажу, что бой с Двалишвили – это лёгкие деньги. Думаю, это не так. Он хороший боец. Но как мне кажется, самый сложный вызов в моём дивизионе – это Кори. Этот поединок был самым тяжёлым в моей жизни», — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkie со ссылкой на пресс-службу UFC.

Нурмагомедов встречался с американцем Кори Сэндхагеном в августе прошлого года и победил его единогласным решением судей.

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