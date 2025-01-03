Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов: Мераба ждёт долгая ночь на UFC 311. Я попытаюсь его уничтожить

Умар Нурмагомедов: Мераба ждёт долгая ночь на UFC 311. Я попытаюсь его уничтожить
Комментарии

Топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов считает, что поединок с ним для действующего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили станет тяжёлым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Ему придётся нырнуть в глубокие воды [на UFC 311]. Мераба ждёт долгая ночь. Я не позволю ему проводить тейкдауны, он не сможет меня контролировать. У меня прекрасные навыки в стойке, могу создать ему много проблем. Когда клетка закроется, я не буду думать, что этот человек меня боится. Наоборот, Мераб постарается выложиться ради победы. А я попытаюсь его уничтожить. Это будет битва», — приводит слова Нурмагомедова портал Cageside.

Материалы по теме
«Охрана защищает его!» Умар тренируется, пока Двалишвили истерично ищет конфликта
«Охрана защищает его!» Умар тренируется, пока Двалишвили истерично ищет конфликта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android