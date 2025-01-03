Умар Нурмагомедов: Мераба ждёт долгая ночь на UFC 311. Я попытаюсь его уничтожить

Топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов считает, что поединок с ним для действующего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили станет тяжёлым.

«Ему придётся нырнуть в глубокие воды [на UFC 311]. Мераба ждёт долгая ночь. Я не позволю ему проводить тейкдауны, он не сможет меня контролировать. У меня прекрасные навыки в стойке, могу создать ему много проблем. Когда клетка закроется, я не буду думать, что этот человек меня боится. Наоборот, Мераб постарается выложиться ради победы. А я попытаюсь его уничтожить. Это будет битва», — приводит слова Нурмагомедова портал Cageside.