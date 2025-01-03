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Хабиб: в Ирландии нет бойцов. Уровень ММА там даже не на половине дагестанского

Хабиб: в Ирландии нет бойцов. Уровень ММА там даже не на половине дагестанского
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а также член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов однозначно высказался о разнице в уровне развития смешанных единоборств в Ирландии и Дагестане.

«В Ирландии нет бойцов. Давайте будем честны. Сколько ирландских бойцов вы знаете? Пол Хьюз и Конор [Макгрегор]. Кто ещё? Приезжайте в Дагестан, и вы почувствуете [разницу]. Организации даже не подписывают дагестанских бойцов, поскольку беспокоятся, что кто-то из них станет чемпионом. Уровень ММА в Дагестане высок. А уровень смешанных единоборств в Ирландии даже не на половине дагестанского», — приводит слова Нурмагомедова портал BJ Penn.

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