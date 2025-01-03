Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алджамейн Стерлинг: у Царукяна высокие шансы, чтобы совершить апсет в бою с Махачевым

Алджамейн Стерлинг: у Царукяна высокие шансы, чтобы совершить апсет в бою с Махачевым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что топовый армянский боец Арман Царукян может победить действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«У Армана Царукяна очень большой потенциал для того, чтобы совершить апсет в бою с Исламом Махачевым. И это я могу сказать лишь на основании того, что мы увидели в его первом бою с Исламом, хотя тогда ему было лишь 22 года», — приводит слова Стерлинга портал MMA News.

Напомним, реванш между Махачевым и Царукяном состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Материалы по теме
Вартанян раскрывает тайны друга. Царукяна «подставят» перед боем жизни?
Вартанян раскрывает тайны друга. Царукяна «подставят» перед боем жизни?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android