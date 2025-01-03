Алджамейн Стерлинг: у Царукяна высокие шансы, чтобы совершить апсет в бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что топовый армянский боец Арман Царукян может победить действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«У Армана Царукяна очень большой потенциал для того, чтобы совершить апсет в бою с Исламом Махачевым. И это я могу сказать лишь на основании того, что мы увидели в его первом бою с Исламом, хотя тогда ему было лишь 22 года», — приводит слова Стерлинга портал MMA News.

Напомним, реванш между Махачевым и Царукяном состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).