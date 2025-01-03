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Энтони Джошуа ответил, планирует ли он драться с Тайсоном Фьюри в этом году

Энтони Джошуа ответил, планирует ли он драться с Тайсоном Фьюри в этом году
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Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа ответил, планирует ли он драться в этом году с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Да, наш поединок должен произойти в 2025 году», — приводит слова Джошуа портал BJ Penn.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Джошуа разделил ринг с соотечественником Даниэлем Дюбуа. На кону стоял титул чемпиона мира по версии IBF. Поединок завершился победой Даниэля нокаутом в пятом раунде.

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