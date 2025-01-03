Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал, что хотел завершить карьеру из-за головных болей.

«Я мог завершить карьеру в 2015 году. У меня был запланирован бой, но тогда меня беспокоили головные боли. Я был несчастлив, немотивирован и впервые попросил отказ от боя. Хотел взять паузу, жить той же жизнью, как все вокруг. Вернулся в бои просто из-за того, что мне всего этого не хватало», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Verse Us With Eric Nicksick.

Напомним, следующий поединок Двалишвили проведёт на турнире UFC 311. Его соперником станет непобеждённый россиянин Умар Нурмагомедов.