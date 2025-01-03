«Уверен». Мендес назвал причину, почему Махачев победит Царукяна

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, поделился мнением о предстоящем поединке своего подопечного с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Противостояние состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Ранее бойцы встречались в 2019 году на турнире Fight Night 149, и Махачев тогда победил единогласным судейским решением.

«После первого боя я подумал: «А этот парень очень хорош и со временем станет ещё лучше. Так я и считал. Теперь Ислам вновь будет с ним сражаться. Я знал, что это произойдёт. Арман здорово себя показал, когда впервые сражался с Исламом. Тогда он был очень молод. У него не было опыта.

В этот раз он собирается заставить нас поработать, но Ислам — номер один в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, поэтому я уверен, что он его победит. Он лучший из лучших», — приводит слова Мендеса MMAJunkie со ссылкой на его выступление на YouTube-канале Hablemos MMA.

Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311: