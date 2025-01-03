Чейл Соннен: Джон Джонс завершит карьеру в 2025 году

Известный ветеран UFC, а также аналитик Чейл Соннен озвучил свой смелый прогноз на 2025 год.

«Если вы хотите услышать мой самый смелый прогноз на 2025 год, то я крайне уверен в следующем предсказании. Мой прогноз заключается в том, что Джон Джонс завершит карьеру. Джон Джонс собирается сразиться с Томом Аспиналлом. Джон справится с Томом намного лучше, чем некоторые об этом думают. Но поговорим об этом завтра, когда этот поединок закончится, и не важно, победит он или проиграет, я верю, что это будет последнее выступление Джона», — сказал Соннен на YouTube-канале ESPN MMA.

В настоящий момент Джону Джонсу 37 лет. Он является чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Джон Джонс дебютировал в кино: