Конор Макгрегор показал, как встречал Новый год

Известный ирландский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как праздновал Новый год. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в конце июня 2024 года Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. В настоящий момент Макгрегору 36 лет.

Конор Макгрегор показал отработку граунд-энд-паунд: