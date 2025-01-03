Задержанного дагестанского комментатора Рабаданова перевели под домашний арест

Популярный дагестанский комментатор, блогер и общественный деятель Рамазан Рабаданов, задержанный в начале ноября прошлого года в Махачкале, переведён под домашний арест. Ранее он пребывал в СИЗО. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Сегодня прошло заседание в Кировском районном суде города Махачкалы по продлению ареста Рамазану Рабаданову. В итоге решением судьи Гадисова мера пресечения изменена, и Рамазан Алибекович отпущен под домашний арест!» — написал Хадулаев.

Ранее сообщалось, что в отношении Рамазана было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК Российской Федерации («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

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