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Фергюсон: полностью уничтожил себя и собрал заново. Ждите новости о боях

Фергюсон: полностью уничтожил себя и собрал заново. Ждите новости о боях
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Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился своими планами на 2025 год.

«Полностью уничтожил себя и собрал заново. Я словно художник и хочу показать вам то, чего вы раньше не видели. В 2025 год зашёл с новой командой… Оставайтесь на связи и наблюдайте за волшебством… Скоро вас ждут новости о боях», — написал Фергюсон в соцсетях.

Последний бой 40-летний Фергюсон провёл 3 августа 2024 года, когда на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби проиграл соотечественнику Майклу Кьезе. Фергюсон продержался 3:44 в первом раунде и сдался после болевого от соперника. У Фергюсона насчитывается серия из восьми поражений.

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