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«Кое-что готовим к 1 февраля». Алискеров — о подготовке к бою с Мунисом

«Кое-что готовим к 1 февраля». Алискеров — о подготовке к бою с Мунисом
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Российский боец UFC Икрам Алискеров на своей странице в социальной сети поделился фотографией с тренировочного процесса, который проходит в рамках подготовки к бою с бразильцем Андре Мунисом 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Кое-что готовим к 1 февраля», — написал Алискеров в соцсетях.

Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), после боя с Мунисом хочет подраться с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой. Коста в июне на UFC 302 проиграл раздельным решением бывшему чемпиону американцу Шону Стрикленду.

Алискеров последний бой провёл в июне 2024 года, когда нокаутом уступил австралийцу Роберту Уиттакеру.

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