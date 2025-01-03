«Кое-что готовим к 1 февраля». Алискеров — о подготовке к бою с Мунисом

Российский боец UFC Икрам Алискеров на своей странице в социальной сети поделился фотографией с тренировочного процесса, который проходит в рамках подготовки к бою с бразильцем Андре Мунисом 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Кое-что готовим к 1 февраля», — написал Алискеров в соцсетях.

Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), после боя с Мунисом хочет подраться с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой. Коста в июне на UFC 302 проиграл раздельным решением бывшему чемпиону американцу Шону Стрикленду.

Алискеров последний бой провёл в июне 2024 года, когда нокаутом уступил австралийцу Роберту Уиттакеру.