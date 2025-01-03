Чагаев: никакого уважения к Валуеву, а вот Владимир Кличко — настоящий мужчина

46-летний узбекистанский боксёр-профессионал татарского происхождения, выступавший в тяжёлой весовой категории, и двукратный чемпион мира среди любителей Руслан Чагаев высказался о сорвавшемся реванше с легендарным российским спортсменом Николаем Валуевым.

«Мой бой с [Владимиром] Кличко… тогда всё через заднее место было. На тот момент я готовился к реваншу с Валуевым. Но он слился очень технично, заявив, что не хочет боксировать из-за того, что у меня есть в организме антиген гепатита «Б». Для понимания всей картины, когда мы с ним впервые встретились на ринге, то мои анализы были идентичными и он знал об этом, и у него проблем не было.

Ко второму поединку ни на один мг не изменились анализы, но в его команде почему-то решили слить меня и заявили, что они не выйдут на ринг, потому что Валуев боится заразиться. После взвешивания вечером я лёг отдыхать. Но позже мне мой тренер Тимм в 23:30 стучится. Я спустился вниз, а там моя команда, и они говорят: «Сторона Валуева не хочет проводить бой, потому что ты можешь заразить их». Я сказал: «Он что, дебил? Он же до этого согласен был».

Я тогда кровь сдавал четыре или пять раз, мне было плохо от такого количества анализов. До взвешивания всё абсолютно нормально было, а после взвешивания они вдруг испугались? У меня двое детей, жена — все здоровы. В моей крови есть антиген гепатита «Б». Но я не могу никого заразить, он просто у меня есть. Он в крови есть, но он безопасен. Я единственное не могу свою кровь сдавать как донор. Скажу честно — я не уважаю Валуева.

Через две недели мне предложили Кличко, у которого отменился бой. Я согласился. И даже в такой ситуации у меня отношение к тому же Володе Кличко осталось хорошее. Да, проиграл, но зато после боя он вёл себя как мужчина. Я принял своё поражение. Да, проиграл, уважение Володе. Я ему ничего не смог сделать, он меня обыграл, не дал мне боксировать, как мне хотелось. И у меня к нему уважение. А вот к Валуеву у меня нет абсолютно никакого уважения как к спортсмену и как к человеку», — приводит слова Чагаева YouTube-канал «Студия бокса Владимира Ялымова».

Поединок Кличко — Чагаев состоялся 20 июня 2009 года в Германии, Шальке. Владимир Кличко доминировал на протяжении всего поединка, а во втором раунде он смог отправить оппонента в нокдаун. После девятого раунда Чагаев отказался от дальнейшего продолжения боя, и победа была присуждена украинскому спортсмену. На момент остановки поединка Кличко лидировал на всех трёх судейских записках (89-81, 90-79 и 88-82).