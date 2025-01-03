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Скончался 29-летний боксёр, проигравший нокаутом за три дня до смерти

Скончался 29-летний боксёр, проигравший нокаутом за три дня до смерти
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29-летний танзанийский боксёр, выступавший в лёгком весе, Хассан Мгайя трагически скончался через несколько дней после поражения нокаутом, сообщило издание talkSPORT.

27 декабря в зале «Дуния Ндого» в столице Танзании Дар-эс-Саламе соотечественник Пол Элиас отправил Мгайю в нокаут.

«Хассан был доставлен в палестинскую больницу в Синзе, Танзания, а затем переведён в больницу Мвананьямала, где он провёл свои последние минуты. Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона. Покойся с миром», — говорится в заявлении WBC.

В сообщении танзанийской газеты The Citizen говорится, что в пятом раунде своего последнего поединка Мгайя получил несколько сильных ударов по голове, в результате чего боксёр упал и прикусил язык, который затем застрял у него в горле.

У Мгайи был профессиональный рекорд 3-4-2. Его последний бой стал вторым поражением нокаутом в карьере.

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