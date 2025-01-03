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Залал — о бое с Топурией: я его уничтожил в третьем раунде

Залал — о бое с Топурией: я его уничтожил в третьем раунде
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28-летний марокканский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, который выступает в полулёгком весе Ultimate Fighting Championship (UFC), Юссеф Залал рассказал о своём поединке с испано-грузинским спортсменом Илией Топурией, который состоялся в 2020 году.

«В третьем раунде он просто вырубился, я уничтожил его в третьем раунде и забрал его, однако во втором раунде мне бы хотелось проявить себя чуть больше. Но именно потом я взялся за дело и по-настоящему выдал свой максимум. Я был первым парнем, которого он победил судейским решением.

После этого он буквально впал в яростную истерику. Он буквально уничтожал и нокаутировал всех, а затем встретился с Джошем Эмметтом, победив его судейским решением. После этого боя у меня была серия из поражений, затем — ничья, а затем меня выгнали», — приводит слова Залала издание MMAJunkie.

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