Залал — о бое с Топурией: я его уничтожил в третьем раунде

28-летний марокканский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, который выступает в полулёгком весе Ultimate Fighting Championship (UFC), Юссеф Залал рассказал о своём поединке с испано-грузинским спортсменом Илией Топурией, который состоялся в 2020 году.

«В третьем раунде он просто вырубился, я уничтожил его в третьем раунде и забрал его, однако во втором раунде мне бы хотелось проявить себя чуть больше. Но именно потом я взялся за дело и по-настоящему выдал свой максимум. Я был первым парнем, которого он победил судейским решением.

После этого он буквально впал в яростную истерику. Он буквально уничтожал и нокаутировал всех, а затем встретился с Джошем Эмметтом, победив его судейским решением. После этого боя у меня была серия из поражений, затем — ничья, а затем меня выгнали», — приводит слова Залала издание MMAJunkie.