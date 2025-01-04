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Юссеф Залал — об Илии Топурии: это должен был быть мой путь к успеху

Юссеф Залал — об Илии Топурии: это должен был быть мой путь к успеху
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28-летний марокканский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, который выступает в полулёгком весе Ultimate Fighting Championship (UFC), Юссеф Залал заявил, что испано-грузинский чемпион Илия Топурия является основной целью для Юссефа.

«Он стал первым, кто отправил Макса Холлоуэя в нокаут, братан! Это разбило мне сердце, но, чёрт возьми, да, я был на стороне Топурии в их поединке. Он единственный парень, за которым я буквально гонялся с тех пор, как меня выгнали из UFC, и он стал чемпионом, и это должен был быть мой путь к успеху. Я должен усилить свои навыки, братан, другого выхода нет», — приводит слова Залала издание MMAJunkie.

Залал вернулся в ростер UFC в 2024 году, одержав три победы подряд болевым приёмом и получив два бонуса за лучшее выступление. Его успешная серия принесла ему отличную возможность сразиться с Келвином Каттаром (23-8 ММА, 7-6 UFC) на UFC Fight Night 251 15 февраля.

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