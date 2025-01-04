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Кейн Веласкес и тренер Ислама Махачева вошли в состав команды в новом промоушене

Кейн Веласкес и тренер Ислама Махачева вошли в состав команды в новом промоушене
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42-летний американский боец и рестлер мексиканского происхождения, выступавший под эгидой UFC, двукратный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Кейн Веласкес и Хавьер Мендес, являющийся тренером чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, вошли в состав команды в новой лиге Global Fight League (GFL).

«Веласкес, ставший менеджером одной из команд, назначил Хавьера Мендеса, своего давнего тренера в Американской академии кикбоксинга, главным тренером своей команды.

Ожидается, что в GFL будут принимать участие вначале шесть команд с турнирами по всему миру. В конечном счёте будет проведена стадия плей-офф. Команды будут состоять как из бойцов-мужчин, так и из женщин, и первоначальным преимуществом промоушена является то, что доходы будут распределяться поровну между бойцами и промоушеном», — говорится в статье издания MMAJunkie.

Примечательно, что драфт бойцов в лиге назначен на 24 января. В тот же день в суде округа Санта-Клара (Калифорния) Веласкесу должны вынести приговор по обвинению в покушении на убийство.

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