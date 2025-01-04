«Дагестан номер один в употреблении допинга». Пол Хьюз ответил Хабибу Нурмагомедову

Претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз в социальных сетях раскритиковал своего будущего соперника Усмана Нурмагомедова и его брата, легендарного представителя UFC Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что в Ирландии нет бойцов.

«Хабиб, Конор [Макгрегор] сделал тебя знаменитым. Дагестан номер один в употреблении допинга», — написал Хьюз в социальной сети Х (ранее Twitter).

Хьюз также приложил скриншот новости про проваленный Усманом допинг-тест в ноябре 2023 года, из-за которого Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода.

Напомним, бой между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом состоится 25 января 2025 года на турнире Bellator Champions Series: Road to Dubai.