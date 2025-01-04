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«У самурая нет цели». Умар Нурмагомедов опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым из зала

«У самурая нет цели». Умар Нурмагомедов опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым из зала
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов в социальных сетях опубликовал фото с совместной тренировки со своим братом и легендарным непобеждённым бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«У самурая нет цели — есть только путь», — подписал фото с беговой дорожки Умар Нурмагомедов.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Напомним, Умар Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок с Мерабом Двалишвили за титул в легчайшем весе на турнире UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). Главным событием этого шоу станет реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом в лице Армана Царукяна.

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