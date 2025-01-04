Хабиб Нурмагомедов — об ирландцах в MMA: они говорили, а дагестанцы пришли и сделали

36-летний непобеждённый российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, бывший чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова претендента на титул чемпиона Bellator в лёгком весе ирландца Пола Хьюза, не согласившегося с точкой зрения Хабиба про ирландцев в ММА. Хьюз заявил, что именно Конор Макгрегор сделал Хабиба популярным.

«Он говорил. А мы пришли и сделали. Дела превыше слов», — написал Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Конфликт Хьюза с Нурмагомедовыми развивается из-за скорого боя ирландского бойца с Усманом Нурмагомедовым, который состоится 25 января 2025 года на турнире Bellator Champions Series: Road to Dubai.