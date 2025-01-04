Хабиб Нурмагомедов — о доминации в ММА: Дагестан победил бы сборную мира

36-летний непобеждённый российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, бывший чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался на тему доминирования дагестанцев в ММА.

«Вы можете говорить что угодно, но если говорить о фактах, то нельзя сравнивать ирландских бойцов с бойцами из Дагестана. Мы доминируем в любительском ММА, и это даже близко не сравнится не только с ирландскими бойцами, но и со всем миром. Я абсолютно уверен, что если бы мы организовали командный поединок, то Дагестан победил бы сборную мира по любительскому ММА.

А что касается профессионального ММА, то у нас есть чемпионы, претенденты и рейтинговые бойцы в каждой высшей лиге. Покажите мне ирландских бойцов, которые сейчас являются претендентами на титул в топ-3 промоушенов по ММА. В лучшем случае вы могли бы назвать одного или двух бойцов. Факты говорят сами за себя», — написал Нурмагомедов в социальной сети Х (ранее Twitter).