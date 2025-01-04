Даррен Тилл ответил на слова Хабиба, что в Ирландии мало хороших бойцов

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл прокомментировал слова члена Зала славы россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что в Ирландии мало хороших бойцов.

«Я всегда уважал Хабиба и его команду, фантастические бойцы. Но он говорит, что у бойцов из Ирландии низкий уровень. На самом деле Ирландия далеко впереди, Ирландия чертовски маленькая, а Россия чертовски большая, за эти годы Ирландия дала потрясающих бойцов.

Я бы сказал, что Ирландия выигрывает именно из-за размеров. Я не предвзят, поскольку не дружу с командой Хабиба и ирландской стороной. Это просто моё мнение», — написал Тилл в социальных сетях.