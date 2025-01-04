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Умар Нурмагомедов: после UFC 311 меня можно будет называть «орёл»

Умар Нурмагомедов: после UFC 311 меня можно будет называть «орёл»
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов заявил, что в случае победы над действующим чемпионом грузином Мерабом Двалишвили его можно будет объявлять в клетке по прозвищу его старшего брата – Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиба называют орлом, так? И он мой старший брат. Я моложе, и меня называют «молодой орёл», но это не вопрос возраста, это новое поколение. Мы оба можем называться орлами. Хабиб – старый орёл (смеётся). Меня можно назвать орлом, а его – старым орлом. Я считаю, что после 18 января меня можно будет называть «орёл», — сказал Нурмагомедов в социальных сетях своего тренера Хавьера Мендеса.

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