Кормье: у претендентов на титул Топурии, Евлоева и Лопеса нет значимости

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что полулёгкий дивизион организации нуждается в звёздном статусе действующего обладателя титула грузина Илии Топурии.

«Ему придётся потрудиться в полулёгком весе. К сожалению, ему предстоят бои с парнями, которые не стоят дорого, и он будет вынужден тащить Диего Лопеса и Мовсара Евлоева к большим цифрам. Потому что всё внимание в этой весовой категории последние девять лет принадлежало Волкановски и Холлоуэю. Ему придётся подтягивать новых ребят, у которых нет значимости двух вышеупомянутых парней», — приводит слова Кормье издание MMA Junkie.