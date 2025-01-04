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Кормье: у претендентов на титул Топурии, Евлоева и Лопеса нет значимости

Кормье: у претендентов на титул Топурии, Евлоева и Лопеса нет значимости
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что полулёгкий дивизион организации нуждается в звёздном статусе действующего обладателя титула грузина Илии Топурии.

«Ему придётся потрудиться в полулёгком весе. К сожалению, ему предстоят бои с парнями, которые не стоят дорого, и он будет вынужден тащить Диего Лопеса и Мовсара Евлоева к большим цифрам. Потому что всё внимание в этой весовой категории последние девять лет принадлежало Волкановски и Холлоуэю. Ему придётся подтягивать новых ребят, у которых нет значимости двух вышеупомянутых парней», — приводит слова Кормье издание MMA Junkie.

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