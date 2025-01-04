Менеджер Анкалаева заявил, что россиянин будет драться с Перейрой в стойке

Али Абдель-Азиз, менеджер российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева, заявил, что его боец сможет составить конкуренцию действующему чемпиону бразильцу Алексу Перейре в стойке.
«Это непростая задача – драться с Перейрой в стойке и нокаутировать его. Но я верю, что Анкалаев способен на это», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде у американца Халила Раунтри.
Магомед Анкалаев поборолся с Даниэлем Кормье в отеле: