Менеджер Анкалаева заявил, что россиянин будет драться с Перейрой в стойке

Али Абдель-Азиз, менеджер российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева, заявил, что его боец сможет составить конкуренцию действующему чемпиону бразильцу Алексу Перейре в стойке.

«Это непростая задача – драться с Перейрой в стойке и нокаутировать его. Но я верю, что Анкалаев способен на это», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде у американца Халила Раунтри.

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