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«Заткнись, толстяк». Тони Фергюсон ответил Хабибу насчёт доминации Дагестана в ММА

«Заткнись, толстяк». Тони Фергюсон ответил Хабибу насчёт доминации Дагестана в ММА
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Тони Фергюсон жёстко высказался в адрес члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова после того, как тот заявил о доминации дагестанских бойцов в смешанных единоборствах.

«Заткнись, толстяк. Ты по-прежнему мой сынок. Легко говорить, когда ты не соревнуешься. Трус однажды — трус навсегда. Только чемпионское дерьмо», — написал Фергюсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Фергюсон уступил удушающим приёмом в первом раунде соотечественнику Майклу Кьезе.

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