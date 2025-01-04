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Ислам Махачев: все ждали, что я уничтожу Порье. Но он дал мне жару. Это был тяжёлый бой

Ислам Махачев: все ждали, что я уничтожу Порье. Но он дал мне жару. Это был тяжёлый бой
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением о бывшем временном чемпионе UFC в категории до 70 кг американце Дастине Порье и поединке с ним, который состоялся на турнире UFC 302 в Ньюарке (США). Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев (W) - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Дастин Порье

«Дастин сильно улучшил свою борьбу [к бою со мной], поскольку у него всегда были проблемы с парнями, которые имеют хорошие навыки в этом аспекте. Порье хорошо поработал в лагере. Ему удалось прокачать свою защиту от тейкдаунов и дать мне жару в поединке. Это был тяжёлый бой, но очень классный для фанатов.

Все ожидали, что я уничтожу Порье. Однако Дастин является высокоуровневым бойцом. Его нелегко финишировать. На пресс-конференции к бою он сказал: «Я уложу тебя спать, отправлю в нокаут». Но я ответил: «Если ты не сдашься, я уложу тебя спать». И финишировал его», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

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