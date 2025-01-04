Чемпион UFC Махачев: мне нужен второй пояс. В полусреднем весе есть много хороших бойцов

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что после потенциальной победы над топовым армянским бойцом Арманом Царукяном хотел бы подраться за титул в полусреднем весе (до 77 кг).

«Если я побью Армана, то… не знаю. Мне надоело давать реванши. Хочу взять второй пояс. В полусреднем весе есть Белал Мухаммад и много других хороших бойцов. Посмотрим», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

Напомним, следующий поединок Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.