Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: Оливейра почти в каждом раунде был близок к тому, чтобы финишировать Царукяна

Махачев: Оливейра почти в каждом раунде был близок к тому, чтобы финишировать Царукяна
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением о поединке между бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейром и топовым армянским бойцом Арманом Царукяном. Бой состоялся на турнире UFC 300 и завершился победой Ахалкалакца раздельным решением судей.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра - Арман Царукян (W)
14 апреля 2024, воскресенье. 05:45 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SD
Арман Царукян

«Чарльз Оливейра почти в каждом раунде был близок к тому, чтобы финишировать Армана. Он выходил на «гильотины», делал «треугольник». Всё было очень близко. Но, как мне кажется, у меня больше шансов финишировать Армана», — приводит слова Ислама Махачева пресс-служба североамериканского промоушена UFC.

Материалы по теме
Чемпион UFC Махачев: мне нужен второй пояс. В полусреднем весе есть много хороших бойцов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android