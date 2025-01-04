Махачев: Оливейра почти в каждом раунде был близок к тому, чтобы финишировать Царукяна

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением о поединке между бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейром и топовым армянским бойцом Арманом Царукяном. Бой состоялся на турнире UFC 300 и завершился победой Ахалкалакца раздельным решением судей.

«Чарльз Оливейра почти в каждом раунде был близок к тому, чтобы финишировать Армана. Он выходил на «гильотины», делал «треугольник». Всё было очень близко. Но, как мне кажется, у меня больше шансов финишировать Армана», — приводит слова Ислама Махачева пресс-служба североамериканского промоушена UFC.